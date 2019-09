Von Polizei in Düsseldorf erwischt : Betrunkener E-Scooter-Fahrer fährt Schlangenlinien

Von Polizei in Düsseldorf erwischt

Düsseldorf Zwei Polizeibeamte auf dem Weg zur Arbeit wurden am Donnerstagmorgen vor einer roten Ampel von einem betrunkenen E-Scooterfahrer auf dem Bürgersteig überholt.

Die beiden Polizisten waren um 5.40 Uhr auf ihren Fahrrädern auf dem Weg zum Frühdienst auf der Kasernenstraße in Richtung Graf-Adolf-Straße unterwegs.

An der Ampel Kasernenstraße/Benrather Straße mussten die beiden bei Rotlicht anhalten. In diesem Moment wurden die Beamten von einem E-Scooter-Nutzer auf dem Gehweg der Kasernenstraße überholt. Er missachtete er die rote Ampel und fuhr über die Kreuzung. Dabei fuhr er deutliche Schlangenlinien und drohte zu stürzen.

Die Polizisten hielten den 23-Jährigen aus dem unterfränkischen Kleinostheim an und sprachen ihn an. Der Mann konnte nur verzögert auf die Ansprache reagieren und schwankte deutlich. Beim Abstellen des E-Scooters hatte er offenkundig erhebliche Schwierigkeiten und in der Atemluft war eine deutlich Fahne wahrzunehmen.