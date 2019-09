Fahrtrichtung Neuss : Unfall auf der Düsseldorfer Rheinkniebrücke sorgt für Verkehrsbehinderungen

Düsseldorf Am Samstagabend hat es auf der Rheinkniebrücke in Düsseldorf einen Verkehrsunfall gegeben. Verletzt wurde niemand, es kommt aber zu Behinderungen für Autofahrer.

Der Unfall ereignete sich laut einem Polizeisprecher auf der Brücke in Fahrtrichtung Neuss und des Düsseldorfer Stadtteils Heerdt. In der Folge musste der Rheinalleetunnel in diese Richtung komplett auf beiden Spuren gesperrt werden. Der Verkehr wird in Richtung Oberkassel abgeleitet, es gibt daher einen längeren Stau.