Körperverletzung in Düsseldorf : Verdächtige stellen sich nach Foto-Fahndung

Düsseldorf Die Polizei Düsseldorf suchte nach einem Köperverletzungsdelikt in der Altstadt nach zwei Verdächtigen. Die habe sich jetzt gestellt.

Mitte Mai 2019, waren die beiden Gesuchten in einer Gaststätte an der Mertensgasse in der Düsseldorfer Altstadt in Streit mit einem weiteren Gast geraten.