Düsseldorf-Rath : Polizei entdeckt Waffen und Drogen in Wohnung - Festnahme

Diese Waffen und Drogen haben die Beamten gefunden. Foto: Polizei Düsseldorf

Düsseldorf Cannabis, Kokain, eine scharfe Waffe mit Munition, eine Machete sowie ein Samuraischwert haben Polizisten unter anderem in einer Wohnung in Düsseldorf-Rath entdeckt. Ein Mann wurde vorläufig festgenommen.

Beamte des Spezialztrupps Prios (Präsenz und Intervention an offenen Szenen und Brennpunkten) haben in Rath einen mutmaßlichen Rauschgifthändler in der Wohnung seiner Freundin vorläufig festgenommen. Die Polizisten beschlagnahmten Betäubungsmittel und diverse Waffen.

Die Beamten der Brennpunkteinheit beobachteten am Samstagnachmittag an einem Wohnhaus an der Theodorstraße ein reges Treiben. Mehrere Personen gingen dort ein und aus und schauten sich immer wieder verdächtig um. Schließlich bekamen die Einsatzkräfte vor Ort Hinweise auf eine konkrete Wohnung, aus der ein beißender Cannabisgeruch drang.

Der Einsatztrupp verschaffte sich Zugang zu der entsprechenden Wohnung und traf dort auf einen 39 Jahre alten Mann. Neben in Tüten abgepacktem Cannabis und Kokain beschlagnahmten die Einsatzteams eine Schusswaffe samt Magazin und Munition, einen Baseballschläger, eine Machete sowie ein Samuraischwert. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Eine weitere Durchsuchung an der Meldeadresse (Volkardeyer Weg) des Tatverdächtigen folgte, da es sich bei der Wohnung an der Theodorstraße offiziell um den Wohnsitz seiner Lebensgefährtin handelte, die nach seinen Angaben im Urlaub weilte. Am Volkardeyer Weg fanden die Beamten weiteres Cannabis, einen Schlagstock und eine Feinwaage.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der 39-Jährige zunächst wegen mangelnder Haftgründe entlassen werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

(csr)