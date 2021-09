Düsseldorf-Urdenbach : 18-Jährige aus brennendem Haus gerettet

Urdenbach Eine 18-jährige Bewohnerin ist von der Feuerwehr aus einem brennenden Haus in Düsseldorf-Urdenbach gerettet worden. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von 80.000 Euro.

Die Feuerwehr Düsseldorf konnte eine 18-jährige Bewohnerin aus einem brennenden Haus an der Südallee in Urdenbach Haus retten. Vorsorglich wurde die junge Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.