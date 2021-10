Düsseldorf-Vennhausen : Maskengegner attackiert Rheinbahnfahrerin - Zeugen gesucht

Düsseldorf Die Fahrerin eines Busses der Rheinbahn ist in Düsseldorf-Vennhausen von einem Fahrgast attackiert worden. Sie hatte ihn auf die fehlende Maske hingewiesen und wollte seinen Fahrschein sehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Vermutlich weil eine Busfahrerin der Linie 730 (Richtung Stockum Freiligrathplatz) ihn auf seine fehlende Schutzmaske hinwies, rastete ein Fahrgast am Freitagabend an der Bushaltestelle "Siedlung Freiheit" aus und attackierte die Rheinbahnfahrerin.

Laut Polizei stieg der Tatverdächtigegegen 21.40 Uhr an der Haltestelle in den Bus und trug keine Maske. Daraufhin sprach die Busfahrerin den Unbekannten auf seine fehlende Maske an und fragte nach einem Fahrausweis. Sofort reagierte der Mann lautstark und aggressiv in einer ihr unverständlichen Sprache.