Düsseldorf-Eller : 90-Jähriger fährt neunjährige Skateboard-Fahrerin an

90-Jähriger fährt neunjährige Skateboard-Fahrerin an

Düsseldorf Ein 90-jähriger Autofahrer hat in Düsseldorf-Eller ein neunjähriges Mädchen auf seinem Skateboard übersehen und mit seinem Pkw erfasst. Das Kind wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein neun Jahre altes Mädchen auf seinem Skateboard wurde am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Eller vom Pkw eines 90-Jährigen erfasst und schwer verletzt.

Der Düsseldorfer war mit seinem Opel auf der Posener Straße in Richtung Reisholzer Straße unterwegs. Laut Polizei bog er dann von der Posener Straße nach links auf die Oderstraße ab. Dabei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache die neunjährige Düsseldorferin, die auf ihrem Skateboard die Oderstraße überquerte.

Bei dem Zusammenstoß erlitt das Mädchen schwere Verletzungen, die in einer Klinik behandelt werden. Die Spuren sicherte das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf .

Tödlicher Unfall in Düsseldorf

Tödlicher Unfall in Düsseldorf : Wenn Autofahren im Alter zur Gefahr wird

Bei einem weiteren Unfall am Mittwochmorgen wurde in Derendorf ein Fußgänger von einem Kleintransporter erfasst und mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Zuvor war der Kleintransporter mit einem Pkw auf einer Kreuzung kollidiert.