„Kaum kontrollierbar“ Was Düsseldorfer Lehrer und Eltern von Cannabis-Verbotszonen halten

Düsseldorf Die konkreten Auswirkungen der Teil-Legalisierung von Cannabis beschäftigen Schulen – sie gehen am kommenden Montag wieder an den Start –, Kitas, Lehrer und Eltern. Der Stimmungsbogen reicht von Gelassenheit bis Besorgnis. Im Zentrum der Debatte stehen die Verbotszonen (in der Regel 100 Meter) rund um Einrichtungen, die von Heranwachsenden besucht oder genutzt werden.