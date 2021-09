Düsseldorf-Wersten : Zwei brennende Autos in einer Tiefgarage

Düsseldorf Zwei brennende Fahrzeuge in einer Tiefgarage in Düsseldorf-Wersten wurden der Feuerwehr am Dienstagabend gemeldet. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.

Mehrere Anrufer meldeten der Feuerwehr am Dienstagabend einen Brand in einer Tiefgarage eines Wohnkomplexes auf der Reusrather Straße in Wersten. Als die ersten Feuerwehrkräfte der zuständigen Wache Werstener Feld an der Einsatzstelle eintrafen, schlug ihnen bereits schwarzer Rauch aus der Tiefgaragenabfahrt entgegen.

Auch hatte sich der Rauch über Abluftschächte der Tiefgarage im Innenhof des Wohnkomplexes ausgebreitet. Die Wohnungsfenster zum Innenhof waren bereits von den Bewohnern geschlossen worden, sodass dort kein Rauch eindringen konnte.

Während ein Einsatztrupp die Treppenräume und die Wohnungen des Wohnkomplexes auf Raucheintritt kontrollierte, begannen weitere Kräfte mit dem Löscheinsatz in der Tiefgarage. Der Brand konnte schnell ausfindig gemacht und gelöscht werden, es brannten zwei Pkw. Ob es sich um Elektrofahrzeuge handelte, konnte ein Feuerwehrsprecher am Morgen noch nicht sagen.

Nach rund 30 Minuten war das Feuer unter Kontrolle, nach weiteren 20 Minuten gelöscht. Die Tiefgarage wurde mit zwei Großlüftern entraucht, dadurch entspannte sich nach kurzer Zeit auch die Rauchsituation im Innenhof. Zwei Passanten, die angaben, Rauchgase eingeatmet zu haben, wurden vom Rettungsdienst ambulant behandelt, ein Transport in ein Krankenhaus war nicht nötig.

Die Feuerwehr war mit 44 Einsatzkräften vor Ort. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

(csr)