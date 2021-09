Düsseldorf-Friedrichstadt : Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Düsseldorf Schwer verletzt wurde ein 18-jähriger Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Düsseldorf-Friedrichstadt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Laut Polizei war ein 46 Jahre alter Mann aus Winsen mit seinem BMW auf dem linken Fahrstreifen der Bilker Allee in Richtung Corneliusstraße unterwegs. In Höhe Talstraße hielt er zunächst an einer roten Ampel an. Bei Grün fuhr er dann in die Kreuzung ein und bog nach rechts in Richtung Talstraße ab.