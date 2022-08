Vorfall in Düsseldorf-Oberbilk : Hatte Gaspistolen-Schuss einen rassistischen Hintergrund?

Düsseldorf Bei einer Auseinandersetzung in Düsseldorf-Oberbilk hat ein Mann mit einer Gaspistole in ein Auto geschossen. Das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ erhebt nun den Vorwurf, der Vorfall habe einen rassistischen Hintergrund. Die Polizei bewertet den Fall anders.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Donnerstag, 25. August, in Düsseldorf-Oberbilk ist die Situation eskaliert (wir berichteten). Einer der beiden schoss mit einer Gaspistole auf den anderen, der in seinem Auto vor einem Kiosk wartete. In dem Fahrzeug saßen auch zwei Kinder.