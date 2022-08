Düsseldorf : Gerüst stürzt bei Kunstprojekt an Schule ein – Mädchen verletzt

Düsseldorf Bei einem Kunstprojekt an der Freiherr-vom-Stein-Realschule in Bilk ist am Donnerstag ein Gerüst zusammengestürzt. Ein 13-jähriges Mädchen wurde dabei verletzt. Die Polizei ermittelt.

An der Freiherr-vom-Stein-Realschule in Bilk ist am Donnerstag eine Schülerin verletzt worden. Das bestätigte die Polizei am Freitag. Für ein Kunstprojekt wurde an der Turnhalle ein Gerüst aufgebaut, auf dem Schülerinnen und Schüler standen, um die Fassade zu bemalen. Gegen 11.15 Uhr sei das Gerüst zusammengestürzt, sagte ein Polizeisprecher. Ein 13 Jahre altes Mädchen wurde dabei offenbar von einem Metallteil eingeklemmt und an der Hüfte verletzt.

Nach Aussage des Vaters war das Mädchen zwischenzeitlich bewusstlos. Die 13-Jährige liege mit einem Beckenbruch im Krankenhaus. Die anderen Kinder seien noch rechtzeitig vom Gerüst gesprungen, sagte er.