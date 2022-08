Vorfall in Siegburg : Auto in Parkhaus überrollt zwei Menschen

Zwei Arbeiter sind in einem Parkhaus in Siegburg von einem wegrollenden Pkw verletzt worden (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Siegburg In einem Parkhaus in Siegburg sind zwei Bauarbeiter von einem rollenden Pkw verletzt worden. Den Halter des Fahrzeugs erwartet eine Anzeige.

Zwei Bauarbeiter sind von einem wegrollenden Auto in einem Parkhaus in Siegburg verletzt worden. Als Verursacher gilt ein 76-Jähriger, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er soll seinen Wagen am Freitag im Erdgeschoss eines Parkhauses abgestellt haben. Offenbar vergaß er dabei, die Handbremse zu ziehen. Das Auto rollte den Angaben zufolge rückwärts aus der Parklücke in eine Baustelle, die sich in dem Parkhaus befand. Die Arbeiter erlitten dadurch leichte Verletzungen. Den 76-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.