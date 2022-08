Zugriff in Düsseldorf​: Männer räumen mit Störsender Autos aus​

Zugriff in Düsseldorf

Zwei Männer, die in Düsseldorf mit einem Störsender Autos ausraubten, konnten festgenommen werden (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf Zwei Männer sollen in Düsseldorf mit einem Störsender Autofahrer daran gehindert haben, ihre Fahrzeuge zu verschließen, um sie dann auszuräumen. Jetzt konnten die beiden festgenommen werden.

Mit einem Störsender sollen zwei Männer Autobesitzer unbemerkt daran gehindert haben, ihre Fahrzeuge per Fernbedienung zu verschließen. Dann sollen sie die Autos ausgeräumt haben. Nach längerer Observation gelang es dem zivilen Einsatztrupp der Polizeiinspektion Mitte in der vergangenen Woche, die beiden Tatverdächtigen auf frischer Tat in der Innenstadt festzunehmen.