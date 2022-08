Düsseldorf-Kaiserswerth : Junge von Auto angefahren und verletzt - Fahrer flüchtet

Düsseldorf Ein Autofahrer hat in Düsseldorf-Kaiserswerth ein Kind angefahren. Er stoppte daraufhin kurz und fuhr dann weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein achtjähriger Junge ist in Düsseldorf-Kaiserswerth von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden. Der etwa 80 Jahre alte Unfallfahrer stieg kurz aus und fuhr dann weiter. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Der Junge und seine Schwester wollten am Sonntag gegen 13.45 Uhr mit ihren Rädern den Fußgängerüberweg auf der Kreuzbergstraße (Kreuzung Alte Landstraße) in Richtung Norden überqueren. Zwei Autos hielten zunächst an, um die Kinder passieren zu lassen.