Sreit in Friedrichstadt eskaliert : 40-Jähriger nach Angriff mit Bierflasche fast verblutet

Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Ein Streit zwischen zwei Männern in Friedrichstadt ist am Mittwochabend eskaliert. Ein 40-Jähriger wurde mit einer abgebrochenen Glasflasche so schwer verletzt, dass er zeitweise in Lebensgefahr schwebte. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Polizei zufolge entwickelte sich am Mittwochabend vor einem Café an der Scheurenstraße ein Streit zwischen zwei Männern. Die Auseinandersetzung eskalierte derart, dass einer der Beteiligten den anderen mit einer abgebrochenen Bierflasche angriff und schwer verletzte. Der unbekannte Täter flüchtete anschließend und ließ das stark blutende Opfer zurück, heißt es von der Polizei.

Ein Zeuge kümmerte sich um den Verletzten und versuchte, die Blutung durch Abbinden mit einem Gürtel zu stillen. Polizisten der Wache Bilk und des Einsatztrupps Prios kamen hinzu und versorgten den Verletzten mithilfe eines speziellen Abbindesystems (Tourniquet). Der 40-Jährige schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Nach Angaben des Notarztes haben der Helfer und die Einsatzkräfte dem Verletzten das Leben gerettet. Der Mann wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht.