Düsseldorf-Lierenfeld : Polizei sucht diese Männer nach Brand bei Autohändler

Düsseldorf Nach einem Großbrand auf dem Gelände eines Autohauses in Düsseldorf-Lierenfeld ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung. 13 Autos und ein Wohnwagen wurden bei dem Feuer vor zwei Monaten schwer beschädigt oder völlig zerstört. Es gibt Fahndungsfotos.

Am 23. Februar 2020 kam es in der Zeit von 19.10 Uhr bis 19.30 Uhr zum Brandausbruch auf dem Gelände des Kfz-Händlers am Höherweg.