Düsseldorf-Unterbilk : Wettbüro mit Schusswaffe überfallen - Polizei fahndet mit Fotos

Düsseldorf Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach einem unbekannten Räuber, der Anfang Februar ein Wettbüro in Düsseldorf-Unterbilk ausgeraubt hat. Er berdrohte einen Angestellten mit einer Schusswaffe und entkam mit Bargeld.

Der Überfall ereignete sich am 4. Februar 2020 um 22.48 Uhr in einem Wettbüro an der Bilker Allee. Jetzt veröffentlicht die Polizei Fotos des unbekannten Täters und hofft auf Hinweise von Zeugen.