Einsatz in Düsseldorf : Gasalarm in Hamm – Feuerwehr räumt drei Wohnhäuser

Gasalarm in Hamm – Feuerwehr räumt drei Wohnhäuser

Einsatz in Düsseldorf

Düsseldorf Aus einem Leck in einer Versorgungsleitung strömte Gas in die Keller dreier Wohnhäuser im Düsseldorfer Stadtteil Hamm. Alle Bewohner mussten sofort raus.

(sg) Die Feuerwehr hat am späten Donnerstagabend drei Wohnhäuser an der Hammer Dorfstraße evakuiert. Nachdem die Rettungskräfte dort eine erhöhte Gaskonzentration festgestellt hatten und eine defekte Versorgungsleitung in der Straße vermuteten, mussten 15 Menschen die Nacht bei Freunden und Bekannten verbringen.