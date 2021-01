Düsseldorf-Gerresheim : Ohne Führerschein auf der Flucht vor der Polizei

Düsseldorf Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ist ein Pkw-Fahrer vor einer Verkehrskontrolle in Düsseldorf-Gerresheim geflüchtet. Wie sich herausstellte, hatte er keinen Führerschein, stand zudem möglicherweise unter Drogeneinfluss.

Polizisten wollten am frühen Donnerstagmorgen um 2.14 Uhr den Fahrer eines Audis auf der Straße Nach den Mauresköthen in Gerresheim kontrollieren. Der Fahrer beschleunigte jedoch unvermittelt stark und flüchtete in Richtung Erkrath.