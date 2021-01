Düsseldorf-Holthausen : Verdächtiger nach Messerangriff festgenommen

Düsseldorf Lebensgefährlich verletzt wurde ein Mann bei einer Auseinandersetzung Ende August 2020 in Düsseldorf-Holthausen. Der Täter war seitdem auf der Flucht. Jetzt wurde ein Verdächtiger festgenommen.

Zwei Brüder gerieten in Holthausen auf offener Straße in eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen. Am Ende musste einer der beiden nach einem Messerangriff von Rettungskräften reanimiert werden, der andere kam mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus.