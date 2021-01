Enkeltrick in Düsseldorf misslungen : Bankangestellte informierte Polizei

Am Telefon raten die Betrüger Senioren, ihre Wertsachen in Sicherheit zu bringen. Helfershelfer holen Bargeld zu Hause ab. Foto: picture alliance / Sebastian Gol/dpa

RATH Telefonbetrüger, die sich als falsche Polizisten ausgaben, wollten eine 89-jährige Seniorin aus Rath um ihr Erspartes bringen. Eine Angestellte ihrer Hausbank erkannte die Situation und rief die Polizei.

Als eine 89-jährige Seniorin am Freitag bei einer Bank in Pempelfort einen fünfstelligen Betrag in bar abheben wollte, wurde eine Mitarbeiterin am Schalter stutzig. Die Seniorin offenbarte auf Nachfrage der Angestellten, sie wäre von der Polizei aufgefordert worden, das Geld abzuheben. Daraufhin verständigte die Angestellte sofort die Polizei in Düsseldorf. Die Seniorin holte das Geld nicht ab, der sogenannte Enkeltrick misslang.