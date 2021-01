Brutale Tat in Düsseldorf : Festnahme nach Tötungsdelikt im Haifapark

Düsseldorf Eine Mordkommission hatte seit September 2020 nach einem möglichen Tötungsdelikt im Haifapark in Düsseldorf-Oberbilk ermittelt. Jetzt konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Ein 41-Jähriger wurde im September 2020 leblos im Haifapark in Oberbilk aufgefunden. Das Opfer wies eine Stichverletzung auf. Jetzt konnten Beamte der damals eingesetzten Mordkommission einen Tatverdächtigen in Duisburg festnehmen.

Am 19. September 2020 hatten sich drei Männer im Haifapark aufgehalten. Zwei von ihnen hatten dann nach eigenen Angaben kurz die Örtlichkeit verlassen, um zu einem nahe gelegenen Kiosk zu gehen. Als sie kurz darauf in den Park zurückkehrten, fanden sie - so die Aussage der beiden - ihren schwer verletzten Bekannten am Boden liegend vor. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation durch hinzugerufene Rettungskräfte verstarb der 41 Jahre alte Mann, der aus dem Obdachlosenmilieu stammte.