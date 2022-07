Nach illegaler Spritztour : Zwei 14-Jährige verunglücken bei Bielefeld mit Auto auf Flucht vor Polizei

Steinhagen Auf der Flucht vor der Polizei nach einer illegalen Spritztour mit dem Wagen der Eltern sind zwei 14-Jährige in der Nähe von Bielefeld verunglückt. Beide kamen verletzt ins Krankenhaus.

Zwei 14-Jährige sind in der Nähe von Bielefeld auf der Flucht vor der Polizei mit ihrem Auto verunglückt. Sie kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Einer der beiden hatten nach ersten Ermittlungen für die illegale Spritztour den Wagen der Eltern genommen.

In der Nacht zum Montag fuhren die beiden Jugendlichen ohne Führerschein durch Steinhagen und stoppten an einer geschlossenen Tankstelle. Einem Streifenwagen der Polizei kam das mitten in der Nacht seltsam vor. Die Beamten hätten den Wagen kontrollieren wollen, teilte die Polizei mit. Doch als er den Streifenwagen sah, habe der Fahrer stark beschleunigt und das Weite gesucht. Die Beamten hätten keine Chance gehabt, hinterherzukommen.