Auto überschlug sich : 32-Jährige bei Unfall in Hamminkeln schwer verletzt

Hamminkeln Eine Frau aus Hamminkeln hat sich bei einem Verkehrsunfall am Niederrhein mehrfach mit ihrem Auto überschlagen, bevor es in einem Waldstück zum Halten kam. Der Polizei zufolge war wohl Alkohol im Spiel.

Eine Frau aus Hamminkeln ist bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend schwer verletzt worden. Die 32-Jährige war der Polizei zufolge gegen 21.25 Uhr auf der L7 in Fahrtrichtung Mehrhoog unterwegs als sie aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Das Unglück ereignete sich in dem Kurvenbereich unmittelbar nachdem die Emmericher Straße in die Straße Bergerfurth übergeht.