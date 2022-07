Anerkennung des Flächentarifvertrags : Amazon-Standort in Rheinberg – 450 Streikende erwartet

Rheinberg Die Gewerkschaft Verdi hat beschäftigte von Amazon ab Montag zum Streik aufgerufen. Am Standort Rheinberg rechnet die Gewerkschaft mit bis zu 450 Streikenden.

Nach einem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi haben Amazon-Beschäftigte an mehreren Standorten in Deutschland, unter anderem in Rheinberg und Werne in NRW, die Arbeit niedergelegt. Der Ausstand begann nach Angaben von Verdi-Sprechern mit Beginn der Nachtschicht, er soll bis Mittwoch dauern. Ein geplantes Ende der Aktion nannte Verdi nicht. Die Gewerkschaft fordert von Amazon die Anerkennung des Flächentarifvertrags für den Einzel- und Versandhandel sowie den Abschluss eines Tarifvertrags. Amazon erwartet durch die Arbeitsniederlegungen keine Auswirkungen auf die Kunden, wie das Unternehmen mitteilte. Verdi fordere von Amazon die Anerkennung des Flächentarifvertrags für den Einzel- und Versandhandel sowie den Abschluss eines Tarifvertrags, hieß es in einer Pressemitteilung.