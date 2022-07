Gastronomie, Fitnessbranche und Einzelhandel : Oberverwaltungsgericht verhandelt Klagen zum ersten Corona-Lockdown in NRW

Münster Im Frühjahr 2020 kam das Leben in der Corona-Pandemie zum Erliegen. Gegen die damals vom Land NRW festgelegten Lockdown-Regeln erhoben zahlreiche Betriebe und Unternehmer Anklage. Ab August verhandelt das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht diese erstmals mündlich.

Warenhäuser mussten ihre Geschäfte schließen, Tanzschulen und Gastronomie machten dicht, Fitnessstudios durften niemanden mehr hereinlassen: Der erste Lockdown in der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 hat viele Unternehmer und Betriebe hart getroffen. Sie zogen vor das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG), um die Regeln der NRW-Landesregierung vorläufig zu kippen. In den Eilverfahren aber blieben sie in der Regel erfolglos. Um Entschädigungsansprüche durchzusetzen, hielten die Firmen an ihren Klagen fest. Nach über zwei Jahren kommt es nun am 25. August und 22. September zu mehreren mündlichen Verhandlungen in den Hauptsacheverfahren am OVG in Münster. Das teilte eine OVG-Sprecherin auf Nachfrage mit.