Düsseldorf-Stadtmitte : Frau beraubt Senior in Parkhaus - Polizei sucht Zeugen

Eine hochwertige Uhr wurde einem Senior in einem Parkhaus in der Düsseldorfer Innenstadt von einer Frau vom Arm gerissen. Die Unbekannte flüchtetet danach mit einem Fahrzeug. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Frau hat am Mittwochnachmittag um 16.14 Uhr einem 80-jährigen Düsseldorfer in einem Parkhaus an der Stresemannstraße eine hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk gerissen. Anschließend flüchtete sie in einem Auto mit Jülicher Kennzeichen.