Umweltschäden in Düsseldorf : Grundwasserverunreinigung in Gerresheim bleibt ein Problem

Düsseldorf Wegen der dichten Bebauung konnte die Schadensquelle an der Dreifaltigkeitsstraße nicht beseitigt werden. Bislang mussten die Anwohner nicht zahlen.

Das Grundwasser unterhalb der Dreifaltigkeitsstraße in Gerresheim ist nachhaltig verunreinigt, das ist kein Geheimnis, wird doch schon seit gut 20 Jahren seitens der Stadt nach einer Lösung gesucht, die Schadensquelle zu beseitigen. Das ist jedoch nur eingeschränkt möglich, da die Grundstücke vollständig bebaut sind. Initiiert durch eine Anfrage der FDP in der Bezirksvertretung 7 hat die Stadt die durchgeführten Maßnahmen jetzt noch einmal Revue passieren lassen – was gerade für die Eigentümer nicht uninteressant sein dürfte, wurden sie bislang doch nicht an den Kosten beteiligt, obwohl sie eigentlich nach dem Bundes-Bodenschutz-Gesetz dazu verpflichtet wären. Allerdings nur „im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit“.