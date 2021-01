Feuerwehr Düsseldorf im Einsatz : Schwelbrand im Keller von Schloss Benrath

Foto: Patrick Schüller 8 Bilder Feuer im Schloss Benrath in Düsseldorf

Düsseldorf Die Feuerwehr in Düsseldorf wurde am Sonntagnachmittag zu einem Brand im Schloss Benrath gerufen. Im Keller des Gebäudes stand ein Verteilerkasten in Flammen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Brandmelder im Schloss Benrath hatte am Sonntag gegen 17.45 Uhr ausgelöst und für einen Großeinsatz der Feuerwehr Düsseldorf gesorgt. Im Keller des Gebäudes ist ein Transformator durchgeschmort.

Nachdem das Gebäude durch Mitarbeiter der Netzgesellschaft Düsseldorf vom Strom getrennt worden war, konnte der Schwelbrand gelöscht werden. Den entstandenen Sachschaden konnte ein Feuerwehrsprecher nicht genau beziffern, er sei jedoch nicht sehr hoch gewesen.

Anschließend musste der betroffene Bereich von dichtem Rauch befreit werden. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz für die 43 Feuerwehrleute war nach knapp einer Stunde beendet.

(csr)