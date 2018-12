Düsseldorf-Derendorf : 75-Jähriger bei Fußgängerunfall schwer verletzt

Düsseldorf Bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagnachmittag in Derendorf wurde ein 75-jähriger Düsseldorfer so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei überquerte zur Unfallzeit um 17.15 Uhr ein 75-jähriger Düsseldorfer zu Fuß die Rather Straße in Höhe der Straßburger Straße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten.

Dabei wurde er von dem Pkw eines 61-Jährigen erfasst. Der Mann befuhr die Rather Straße in Richtung Münsterstraße. Bis zum Eintreffen des Rettungswagens leistete er noch Erste Hilfe. Der Verletzte musste zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden.

