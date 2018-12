Betrieb derzeit nur eingeschränkt möglich : Einbruch in Kfz-Zulassungsstelle in Düsseldorf

Die Zulassungsstelle am Höher Weg. (Archiv) Foto: ujr

Düsseldorf In die Kfz-Zulassungsstelle am Höher Weg in Flingern ist in der Nacht zu Donnerstag eingebrochen worden. Für Kunden entstehen derzeit lange Wartezeiten.

Wie die Stadt Düsseldorf mitteilt, ist der Betrieb in der Zulassungsstelle derzeit nur eingeschränkt möglich. Wer die Möglichkeit habe, solle auf einen Termin im neuen Jahr ausweichen.

Angeblich wurden bei dem Einbruch tausende Blanko-Vordrucke gestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mehr dazu in Kürze.

(csr)