Düsseldorf-Altstadt : Vermisste Minderjährige steigen in Büros von Nobel-Hotel ein

Die gefundene Beute. Foto: Polizei Düsseldorf

Düsseldorf Nach einem Einbruch in Büros des Hyatt-Hotels an der Mühlenstraße in der Altstadt suchte die Polizei nach zwei Mädchen und einem Jungen. Jetzt sind die als vermisst gesuchten Mädchen festgenommen worden.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge drangen am Montag um 20.30 Uhr zwei Mädchen (14 und 15 Jahre alt) zusammen mit einem 16-jährigen Jungen über den allgemein zugänglichen Hotelbereich in Büroräume einer dort ansässigen Firma an der Mühlenstraße ein.

Hier entwendeten sie unter anderem hochwertige Schreibgeräte, ein Laptop, ein Tablet-PC und zahlreiche Schlüssel. Der Gesamtwert der Beute liegt bei über 7000 Euro. Durch intensive Ermittlungen, Spurensuche vor Ort und die Bilder aus der Videoüberwachungsanlage, konnten die Täter identifiziert werden.

Alle drei sind straßenerfahren und werden regelmäßig als Vermisste gesucht. Über einen Hinweis gelang es den Spezialisten des Einbruchskommissariats, die Mädchen in einer Wohneinrichtung in Derendorf aufzuspüren und die komplette Beute sicherzustellen. Der männliche Mittäter ist noch auf der Flucht.

