Düsseldorf-Friedrichstadt : Scheibe fällt nach Explosion auf Gehweg - zwei Verletzte

Die Talstraße war während des Einsatzes gesperrt. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Auf der Talstraße in Düsseldorf ist am Freitagmittag in einer Wohnung ein Gaskocher explodiert. Daraufhin fiel eine Scheibe aus dem Gebäude auf den Gehweg. Zwei Personen wurden verletzt.

Der Bewohner der Wohnung auf der Talstraße 11 in Düsseldorf-Friedrichstadt hat laut Polizei offenbar versucht, mit einem Gaskocher zu kochen. Das Gerät sei dann aber explodiert, durch den Druck sei eine Scheibe aus dem Rahmen gedrückt worden und auf den Gehweg gefallen. Die Wohnung befindet sich in der fünften Etage.

Dort wurde eine Passantin von den Scherben getroffen und leicht verletzt. Sie wurde vor Ort behandelt. Auch der Bewohner wurde leicht verletzt.

