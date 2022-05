Düsseldorf-Angermund​: Joggerin von Hunden angegriffen - Halterin ermittelt​

Düsseldorf Eine Joggerin ist am Montagmorgen in Düsseldorf-Angermund von zwei Hunden angegriffen und schwer verletzt worden. Jetzt konnte die Polizei die Halterin ermitteln.

Beim Joggen in der Nähe des Gerichtsschreiberweges in Düsseldorf-Angermund ist am Montagmorgen eine Joggerin von zwei Hunden angegriffen worden. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Hundebesitzerin hatte sich vom Ort des Geschehens entfernt, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.