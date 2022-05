Düsseldorf-Holthausen​: Bewaffneter Überfall auf Fast-Food-Restaurant - Zeugen gesucht​

Düsseldorf Bewaffnete Täter haben in der Nacht zu Donnerstag ein Fast-Food-Restaurant in Düsseldorf-Holthausen überfallen. Sie entkamen mit den Tageseinnahmen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht zu Donnerstag haben vier bislang unbekannte Täter ein Schnellrestaurant an der Oerschbachstraße in Düsseldorf-Holthausen überfallen. Die Räuber bedrohten kurz nach Ladenschluss die Angestellten der Burger-King-Filiale mit Schusswaffen und Messern. Im Anschluss flüchteten sie mit den Tageseinnahmen. Die Polizei fahndet nach den Räubern und sucht Zeugen der Tat.