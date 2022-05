Düsseldorf-Angermund​: Joggerin von Hunden angegriffen und schwer verletzt​

Düsseldorf Eine Joggerin ist in Düsseldorf-Angermund von zwei Hunden angegriffen worden. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Die Hundebesitzerin flüchtete vom Ort des Vorfalls.

Eine Joggerin ist am Montagmorgen um kurz vor 8 Uhr am Gerichtsschreiberweg in Düsseldorf-Angermund von zwei Hunden angefallen worden. Die Frau wurde dabei laut Polizei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Hundebesitzerin entfernte sich nach dem Vorfall mit ihren Hunden in einem Auto vom Ort des Vorfalls.