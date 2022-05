Flughafen Düsseldorf​: Wegen versuchten Mordes gesuchter Mann verhaftet​

Reisende am Düsseldorfer Flughafen. (Archiv) Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Nach dem Mann wurde international gefahndet, weil er versucht haben soll, jemanden zu ermorden. Jetzt wurde er am Düsseldorfer Flughafen geschnappt, als er einen Flieger nach Antalya besteigen wollte.

Nach dem 29-jährigen Mann, der am Donnerstag bei der Ausreisekontrolle gefasst wurde, haben Polizeibehörden international gefahndet. Die spanischen Behörden hatten gegen ihn im April 2021 einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen. Der Mann wollte am Düsseldorfer Flughafen einen Flieger nach Antalya in der Türkei besteigen.