Düsseldorfer Altstadt : Altstadt-Besucher bedrängen und attackieren OSD-Mitarbeiter

OSD-Kräfte in der Altstadt. (Foto Archiv) Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Bei einem Einsatz in der Düsseldorfer Altstadt sind drei OSD-Mitarbeiter verletzt worden. Sie hatten versucht, einen Streit zu schlichten. Stadt und Polizei verurteilen die Gewalt.

Drei OSD-Kräfte sind bei einem Einsatz in der Düsseldorfer Altstadt verletzt worden. Zwei der mutmaßlichen Täter sind in Gewahrsam genommen worden. Oberbürgermeister Stephan Keller und Polizeipräsident Norbert Wesseler verurteilen das Vorgefallene aufs Schärfste.

Beim Versuch, eine Auseinandersetzung in der Altstadt zu schlichten, wurden drei Einsatzkräfte des Ordnungs- und Servicedienstes der Landeshauptstadt verletzt. Über 50 Umstehende hatten sich während des Einsatzes eingemischt und die Einsatzkräfte bedroht und bedrängt.

Dank eines schnellen Eingreifens weiterer Einsatzkräfte der Polizei und des OSD wurde die Situation beruhigt und zwei Täter in Gewahrsam genommen.

Am Samstag wurde eine Fußstreife des OSD auf eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen an der Rheinstraße Ecke Berger Straße aufmerksam. Die Einsatzkräfte versuchten, den Streit zu schlichten und die Beteiligten zu trennen. Bei der Aufnahme der Personalien schlug einer der Beteiligten, ein 51-jähriger Düsseldorfer, einem OSD-Mitarbeiter mit der Faust an das Kinn.