Brandursache unklar : Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Düsseldorf

Düsseldorf Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Niederkassel sind drei Menschen verletzt worden. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt.

Ein Feuer war nach Angaben eines Feuerwehrsprechers am frühen Donnerstagmorgen um 4.19 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lewitstraße in Niederkassel ausgebrochen. Als die ersten Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, brannte die Wohnung bereits lichterloh.