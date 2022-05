Düsseldorf-Gerresheim​: Zwölfjähriger bei Unfall auf dem Schulweg schwer verletzt​

Düsseldorf Auf seinem Schulweg in Düsseldorf-Gerresheim ist ein Zwölfjähriger von einem Auto erfasst worden. Der Junge wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

