Unwetter in Düsseldorf​: Gewitter sorgt für Stillstand am Flughafen​

Gewitter sorgt für Stillstand am Flughafen

Unwetter in Düsseldorf

Düsseldorf Ein Gewitter ist am Donnerstagnachmittag über Düsseldorf hinweggezogen. Es kam zu einem Stillstand am Flughafenn, die Abfertigung musste ausgestezt werden.

Eines der angekündigten Gewitter ist am Donnerstagnachmittag über die Landeshauptstadt hinweggezogen. Es kam zu einigen Blitzen und Donnern und kurzem, aber heftigem Regenfall. Besonders betroffen war der Flughafen.

Stärker betroffen war der Flughafen. „Wir mussten die Abfertigung für rund 30 Minuten aussetzen“, sagte ein Sprecher auf Anfrage. In der Zeit hätten keine Maschinen starten oder landen können, auch das Be- und Entladen sei zu der Zeit nicht möglich gewesen. „Die Gefahr eines Blitzeinschlages war zu hoch“, sagte der Sprecher.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet ab Donnerstagmittag und vor allem am Freitag mit starken Unwettern, die in ganz NRW auftreten könnten. Die Menschen müssten mit heftigen Regenschauern und Hagel rechnen. Laut DWD sind am Freitag sogar vereinzelte Tornados möglich.