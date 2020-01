Prozess in Düsssdorf vorläufig abgebrochen : Ärztin wegen angeblicher Fehlbehandlung vor Gericht

Düssseldorf Obwohl mehrere Symptome darauf hindeuteten, soll eine Ärztin in einer Düsseldorfer Klinik bei einer Patientin eine lebensgefährliche Blutvergiftung übersehen haben. Die Frau starb und die Medizinerin steht nun vor Gericht.

Wegen angeblicher Fehlbehandlung einer Patientin (38) in der Notaufnahme Klinik stand eine Assistenzärztin (29) am Mittwoch beim Düsseldorfer Amtsgericht unter Anklage.

Ihr wurde fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen, weil sie eine beginnende, schwere bakterielle Infektion im Mai 2018 bei der Patientin nicht erkannt hatte, sondern von einem grippalen Infekt ausgegangen war. Gegen einen Strafbefehl in Höhe von 6000 Euro hatte sie Einspruch eingelegt, so dass der Fall nun öffentlich verhandelt werden muss.

Nach anfänglicher Besserung durfte die Patientin die Notaufnahme sogar wieder verlassen, ist am nächsten Tag dann aber per Notarzt in eine andere Klinik eingeliefert worden und dort an den Folgen einer Blutvergiftung gestorben. Ob die Frau bei einer anderen Erst-Behandlung länger gelebt hätte oder sogar zu retten gewesen wäre, ist völlig ungewiss.