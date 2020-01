Umstrittene Auszeichnung von Ägyptens Staatspräsident : Düsseldorfer Chirurg sagt Teilnahme an Semper-Opernball ab

Düsseldorf Der Düsseldorfer Schönheitschirurg Murat Dagdelen kritisiert die Auszeichnung des ägyptischen Staatspräsidenten. Der Opernball solle eine Kulturveranstaltung bleiben. Er hat seine Teilnahme abgesagt.

Auch in Düsseldorf stößt die Verleihung eines Ordens des Dresdner Semperopernballs an den ägyptischen Präsidenten auf scharfe Kritik. „Antidemokratisches Vorgehen wie die politische Verfolgung Oppositioneller und die Einschränkung der Meinungsfreiheit dürfen international nicht auch noch belohnt werden“, sagt der Düsseldorfer Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Murat Dagdelen.

Der ägyptische Diktator Fattah al-Sisi war am Wochenende mit dem St.-Georgs-Orden in der Kategorie Politik und Kultur ausgezeichnet worden, was Proteste und Kritik ausgelöst hat. So haben etwa die beiden Moderatoren des Abends, Judith Rakers und Roland Kaiser, mit ihrer Absage gedroht.