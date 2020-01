Kostenpflichtiger Inhalt: Traum von Düsseldorfs OB Geisel : Die Toten Hosen könnten auf den Rheinwiesen spielen

Die Toten Hosen vor der Tonhalle in Düsseldorf. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Der Natur- und Landschaftsschutzverein Deichwächter appelliert in einem offenen Brief an Thomas Geisel (SPD), seinen „Traum“ von Konzerten der Toten Hosen und von Kraftwerk auf den Oberkasseler Rheinwiesen zu überdenken.