Marokkanisch Kochen in Düsseldorf : Das Geheimnis der Tajine

Düsseldorf In Nordafrika hat unsere Autorin gelernt, wie man marokkanischen Schmortopf zubereitet – und versteht jetzt ihre Nachbarn besser.

Der Verkäufer versteht meine Frage nicht, er lächelt entschuldigend. Französisch müsste man können, oder besser noch Arabisch. Warum sind die dutzenden Tajines, die an der Ellerstraße auf einem Regal stehen, so geformt, wie sie es sind, und wie unterscheidet man eine gute Tagine von einer schlechten? (Sie haben sie bestimmt schon einmal gesehen, diese nach oben zulaufenden Schmortöpfe aus Keramik. Wenn nicht, bestellen Sie mal eine – das Gericht heißt so wie der Topf, in dem es zubereitet wird – bei La Grilladine am Dreiecksplatz.) Und wie kriegt man den Minztee so hin, wie er einem im Restaurant aus Metallkännchen in kleine Gläser eingeschenkt wird?