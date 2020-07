Warteschlangen in Dormagen : Terminvereinbarung vor Besuch des Bürgeramts soll bald auch online möglich sein

Dormagen Seit der teilweisen Wiedereinführung der offenen Sprechstunde des Bürgeramtes am 2. Juni, haben sich Warteschlangen vor dem Neuen Rathaus zu einem gewohnten Bild entwickelt.

Während sich die Situation an den an den übrigen Tagen nun zunehmend entspannt, führt das große Publikumsaufkommen vor allem am Donnerstagnachmittag zu außerordentlich langen Wartezeiten. Vor dem Rathauseingang bildet sich regelmäßig eine lange Warteschlange. Die Stadt hat darauf reagiet: „Durch die stärkere Nutzung von Terminabsprachen, welche auch an anderen Tagen für den Nachmittag möglich sind, kann eine solche Schlangenbildung vermieden werden“, sagt Max Stefen, Teamleiter des Bürgeramtes. Die Wartesituation würde auf diese Weise deutlich verbessert.