Wegen Impfstoffknappheit : Immer mehr NRW-Bürger reisen für Impfung in andere Bundesländer

Schlange vor einem Impfzentrum. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Exklusiv Düsseldorf/Berlin Weil sie in ihrem Wohnort in NRW keinen Termin bekommen, fahren viele in benachbarte Bundesländer, um sich dort immunisieren zu lassen – oder nutzen den Urlaub für eine Impf-Tour. Der Städtetag ist gegen ein Wohnort-Prinzip.