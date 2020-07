Für Stromnetz in Dormagen : Neuer Elektrodenkessel macht Dampf mit Strom aus erneuerbaren Energien

Dormagen Eldor – was wie eine Figur oder ein Ort aus „Der Herr der Ringe“ klingt, hat mit Fantasiegebilden ebenso wenig zu tun, wie mit dem Goldland Eldorado.

Ein Gewinn ist er aber allemal für den Chempark in Dormagen. Eldor ist der neue Elektrodenkessel (El) in Dormagen (Dor), der in diesem Jahr vom Chempark-Betreiber Currenta in Betrieb genommen wurde und sich im letzten halben Jahr bereits bewährt hat.