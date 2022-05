TORK-Show in Dormagen: Drei Talk-Gäste stehen bereits fest​

Dormagen Drei der vier Talk-Gäste für die nächste TORK-Show am Freitag, 25. November, um 20 Uhr in der Kulturhalle Dormagen stehen fest. Es wird abwechslungsreich.

So wird sich Niki Pantelous dem Gespräch mit den Moderatoren Wolfgang Link und Detlev Zenk stellen. Die Redaktionsleiterin der ARD-Unterhaltungsendung „Live nach neun“ ist in Dormagen aufgewachsen und hat lange in der Innenstadt gewohnt. Auf der TORK-Couch nimmt auch Corina Wyrwich Platz. Die Nievenheimerin ist Ergo- und Kunsttherapeutin im Bereich Sucht. Sie arbeitet im geschlossenen Bereich einer Akutaufnahme und auf einer fakultativ geschützten Station für Drogenentzug. Die quirlige 36-Jährige ist aber auch eine vielseitige Künstlerin, deren Werke zusammen mit denen der Kölner Fotografin Kamila Dabrowska aktuell in der Glasgalerie des Dormagener Kulturhaus zu sehen sind.

Dritter im Bunde ist der Dormagener Eddy Schülke, der als Show-Metzger „Eddy The Butcher“ in verschiedenen TV-Shows zu sehen ist und mit Ex-Fußball-Profi Thorsten Legat den „Kasalla-Griller“ auf den Markt gebracht hat. Das Interesse an der TORK-Show ist auch diesmal groß. Noch gibt es Karten in der City-Buchhandlung in Dormagen, und online über den städtischen Ticket-Shop. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 02133 257338 beim Team des Kulturbüros. NGZ